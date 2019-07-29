Son dakika: Memur maaşları bayramdan önce erken yatacak mı? 2019 Kurban Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi?

Memur maaşları erken yatacak mı? Bu yıl Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta idrak edilmeye başlanacak. Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken yaklaşık 3 milyon memur maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Memurların maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ancak, ödeme günüün Kurban Bayramı'nın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşlarının erken yatmasını istiyorlar. Peki, Memur maaşları bayramdan önce erken yatacak mı? 2019 Kurban Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATACAK MI?

Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.