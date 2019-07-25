İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Gri kategoride yer alan terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur.

Son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4 terörist ikna yoluyla teslim olurken; toplam 5 terörist dün Şırnak'ta Emniyet birimlerine teslim olmuştur.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDE

Teröristlerden biri, "Terörden Arananlar Listesinde" 300 bin TL ödülle gri kategoride yer almaktadır. Söz konusu terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunmaktadır.

VAN'DA PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ailesi ile görüşülüp ikna edilen bir teröristin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Erciş ilçesine bağlı Doluca Mahallesi bölgesinde, operasyon başlattı. Operasyonda, PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen terörist, silah ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.