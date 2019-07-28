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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 12:45

Son dakika haberi: ’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Son dakika... Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral , İzmir 'ndan akşam saatlerinde 'a getirilerek Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneden Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün 'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral 'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir."

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