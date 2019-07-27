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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 09:09

Terör örgütü 'ya 'pençe' darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

Gelen son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu. Milli 'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'ya 'pençe' darbesi! İşte öldürülen terörist sayısı

Milli ndan yapılan açıklamada, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen 'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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