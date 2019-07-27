Son dakika haberi: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 3 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 3 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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