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  • 23.07.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 17:26

8 ilde eş zamanlı operasyonu! 10 asker gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.

merkezli 8 ilde düzenlenen /PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki mahrem askeri yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Kütahya, Erzurum, Eskişehir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.A., N.T., M.K.Ş., İ.K., H.A., meslekten ihraç edilen subaylar Y.Ö. ve S.G. ile ihraç edilen astsubaylar C.E., H.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği belirtildi.

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