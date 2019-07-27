Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haftasonu için plan yapan vatandaşlar için Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bazı illede sağanak yağış olacağını duyuran Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 27 Temmuz Cumartesi Meteoroloji hava durumu raporu...

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA HAVA AÇIK

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmazken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İşte 27 Temmuz il il günlük hava durumu raporu: