Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanları topladı. ABD ile yapılan görüşmeleri anlattı:Derhal cevap vermelerini bekliyoruz. Tahammülümüz kalmadı. İnisiyatif kullanacağız!Bakan Akar, karargahta komutanlarla toplantı yaptı. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı masaya yatırdı.Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan Suriye 'de " Güvenli Bölge " görüşmelerini TSK kademesi ile değerlendirdi. Akar, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye 'nin S-400 tedariki konusundaki kararlılığının herkes tarafından bir kez daha görüldüğünün belirtildiği toplantıda, F-35 projesinin de kendi yolunda ilerlemesi gerektiği, projenin diğer ortak ülkelerinin de Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması konusunda bazı endişeler taşıdıklarının değerlendirildiği bildirildi.toplantıda ele alınan diğer konular: S-400'lerin 30 uçakla gelen ilk parti sevkiyatı sona erdi. İkinci parti de Ankara 'ya gelecek. Pençe Harekatı'nda 204 terörist etkisiz hale getirildi. SAMP-T Güneydoğu Anadolu'ya konuşlandırılacak. ABD'deki F-35 pilotlarının dönüş çalışmaları devam ediyor. Münbiç 'te bin terörist barınıyor. Yunanistan ile Güven Artırıcı mutabakat yapıldı.Bakan Akar, Org. Yaşar Güler, Org. Ümit Dündar, Oramiral Adnan Özbal ile Org. Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı kritik toplantıda, her an Fırat'ın doğusuna harekat başlatılabileceği mesajını verdi. Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Akar'ı, can kulağıyla dinledi.