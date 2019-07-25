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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 15:54

Akar'dan heyeti ile yapılan kritik görüşme sonrası açıklama

Hulusi Akar ve komuta kademesi, heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü. Akar, "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyeti ile yapılan kritik görüşme sonrası açıklama

Akar ve komuta kademesi, heyeti ile yapılan görüşmeler ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz." dedi.

Akar, "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık." ifadelerini kullandı.






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