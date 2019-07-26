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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 12:47

da kritik ve açıklaması

hakkında bir takım gelişmeler yaşanıyor. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdülhamit Gül'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde...

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