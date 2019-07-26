Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdülhamit Gül'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde...