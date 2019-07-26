Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.07.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 17:45

Başkan Erdoğan sosyal medyada paylaştı beğeni yağdı

Başkan Erdoğan'ın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ", Türkiye'nin partisidir" temalı video paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Video Erdoğan'ın "Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz." sözleriyle sona erdi.

Başkan Erdoğan sosyal medyada paylaştı beğeni yağdı

Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı , resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan paylaşımda yer alan video, "AK Parti, Türkiye'nin partisidir." mesajıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmadan kesitlere yer verilen video, şu sözlerle sona erdi:

"Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz."

İşte kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan sosyal medyada paylaştı beğeni yağdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri