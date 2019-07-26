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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 06:51

Son dakika haberi: 11 üniversiteye yeni rektör ataması! Karar 'de yayımlandı

Son dakika haberine göre ’ın imzasıyla yayımlanan () üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ’de yayımlandı.

11 üniversiteye yeni rektör ataması!

() üyeliğine Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün yeniden seçilmesine ilişkin karar 'de yer aldı.

Türkiye imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Açıkgöz, yeniden YÖK üyeliğine seçildi.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı 'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

11 REKTÖRÜN ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.
11 Rektör'ün atama Kararı yayımlandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Atama Kararlarında yer alan Rektör atamaları şöyle gerçekleşti;

Prof. Dr. , Rektörü, Prof. Dr. , Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga, Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.

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