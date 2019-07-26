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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 14:30

suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken " benzerliği" vurgusu

suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü () ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün örgütsel benzerliklerle bu iki örgüt arasındaki bağlantı ve benzerliklere vurgu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün örgütsel benzerliği ve buna ilişkin bilgilere yer verildi.

İddianamede, FETÖ ile Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, örgütsel benzerliği olduğu vurgulanarak, buna ilişkin örneklere birçok konu başlığı altında değinildi.

FETÖ tarafından ''Dinler arası diyalog'' adı altında faaliyetlerin olduğu, bu bağlamda başka dinlere mensup din adamlarıyla irtibatlar kurulduğu ve bu hususun örgütte ön planda tutulduğu hatırlatılan iddianamede, Adnan Oktar'ın da birçok sohbetinde ''Museviler bizim kardeşimizdir. Hristiyan dindarlar bizim canımız, ciğerimiz kardeşlerimizdir, benim 'diyalog' dediğim budur" ifadesini sıkça kullandığı anlatıldı.

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