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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 13:14

Son dakika... 'den acı haber: 1 asker şehit

, sınır bölgesinde ’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan da 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'den acı haber
'ndan yapılan açıklamada, ''MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren üç terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır." denildi.

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