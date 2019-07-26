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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 14:32

Başkan Erdoğan’a cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kılan Başkan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmazken, bazı vatandaşların da taleplerini dinledi.

Erdoğan’a namaz çıkışı yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kılan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.



Erdoğan, bazı vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmazken, bazı vatandaşların da taleplerini dinledi. Erdoğan, namaz sonrasında yeniden AK Parti Genel Merkezine geçti.



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