İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi." denildi.
İşte bakanlıktan yapılan açıklama:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu Agit Soro kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir.
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