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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 17:07

Son dakika haberi: 'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoriden çıktı

Gelen son dakika haberine göre 'da 'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Agit Soro kod adlı olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "'da 'da etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi." denildi.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu Agit Soro kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir.

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