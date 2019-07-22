İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı Şevin kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir.





Ayrıca 21 Temmuz 2019 tarihinde Van'da 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir."

BİNGÖL'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl'de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.





İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."