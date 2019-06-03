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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 07:30

Son dakika haberi: İçişleri duyurdu! Turuncu kategorideki "" kod adlı terörist öldürüldü

, "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "" kod adlı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Turuncu kategorideki terörist öldürüldü!

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı.

"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." diyen Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.

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