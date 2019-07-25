Hakan Atilla, sessizce Business Class'a alındı. Kimse onu tanımadı. Tanıyan biri yanına gitti. 'Geçmiş olsun' dedi. Duygularını sordu. İşte söyledikleri:
Bazıları memleketi için fedakarlık yapar. Ben yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Çok rahattı. Sevinci yüzünden okunuyordu. Yolda daha çok uyudu. Uzun zaman sonra vatanıma dönüyorum. Bundan daha güzel ne olabilir ki... Vatan için bedel ödemek gerekir. Ben ödedim. Türkiye de yanımda oldu.
Atilla'yı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.
Hakan Atilla, İstanbul'da annesi Ayşe Atilla ile böyle hasret giderdi.
Hakan Atilla ile aynı uçakta bulunan Giresunlu Savaş Şahin, yolculuğu anlattı, çektirdikleri hatıra fotoğrafını da paylaştı.
VATAN HASRETİ BİTTİ
ABD'DE İran yaptırımları davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye sonrası sınır dışı edildi. Türk Hava Yolları'nın TK2 sefer sayılı tarifeli seferiyle dün saat 11.30'da New York'tan İstanbul'a geldi.
YOLCULUK 9 SAAT SÜRDÜ
Atilla'ya 9 saat süren yolculuk boyunca Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç eşlik etti. Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla ve diğer aile üyeleri karşıladı. Bakan Albayrak, "Ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum" dedi.
BAŞKAN'LA GÖRÜŞTÜ
İstanbul'a inen Atilla, Bakan Albayrak'la birlikte VIP salonuna geçti. Bu sırada Başkan Erdoğan, 28 ay sonra Türkiye'ye ayak basan Atilla'ya telefonla "Geçmiş olsun" dedi.
Atilla'yı Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç uğurladı.
Ayşe Atilla, oğlu Burkan'la havalimanına koştu. 2.5 yıldır hasret kaldığı eşine kavuştu.
28 AY ÖNCE TUTUKLANDI
Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alındı. İran yaptırımlarının ihlali suçlamasıyla yargılandı. Suçlamaları reddetti. 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etti. Savcılıkla işbirliğine gitti.
DİK DURDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. 'Biraz daha yatarım, suçlamaları kabul etmem' dedi" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE YALNIZ BIRAKMADI
New York-İstanbul hattındaki 9 saatlik uçuşu, yolculardan Savaş Şahin TAKVİM'e anlattı: Kendisi en önde oturuyordu. Uzun süre uyudu. Uçaktaki yolcular, bilmiyordu. Duygularını sorduğumda, "Ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Söz konusu vatansa, fedakarlık olur. Türkiye arkamda durdu" dedi.
Anne Ayşe Atilla, İstanbul Havalimanı'nda oğluna uzun uzun sarılıp evlat hasretini dindirdi.
MEVLÜT YÜKSEL / CEVDET ÖZDEMİR
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