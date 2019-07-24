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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 23:40

, Belarus ile görüştü

, Belarus Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme Belarus 'un 'da tabanca ile vurulması olayı üzerine gerçekleşti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı ile görüştü

, Belarus Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme Belarus 'un 'da tabanca ile vurulması olayı üzerine gerçekleşti.

ANKARA'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Ankara'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, komşusu Poganshev'u, tabanca ile yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son vermişti.
Ankara , "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" açıklamasında bulunmuştu.

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