Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'un Ankara'da tabanca ile vurulması olayı üzerine gerçekleşti.

ANKARA'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, komşusu Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'u, tabanca ile yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son vermişti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" açıklamasında bulunmuştu.