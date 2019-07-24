Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.07.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 22:46

'de büyük rezillik! Hamile ve eşlerini pazarladılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Operasyonda aralarında hamile ve eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Büyük rezillik! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılar

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez, ilçeler ve köylerde 46 noktada ve ili Kırkağaç ilçesinde toplam 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen "Bumerang" yapılan eş zamanlı operasyonda, 5'i bayan 47 erkek şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin fuhuş amaçlı pazarladıkları 12 bayan ve bu bayanlarla fuhuş yapan 101 şahsın ifadesi alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı pazarladıkları bayanların çıplak, yarı çıplak ve muhtelif resimlerinin olduğu dizüstü bilgisayar, 2 bin 765 TL para, 10 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve cinsel içerikli ürünler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonunda mahkemeye çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBalıkesir'de büyük rezillik! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri