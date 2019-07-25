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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 20:15

'te terör operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

merkez ile Güroymak ve ilçelerinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, ile terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bitlis'te teröre darbe!

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla 10 şüphelinin yakalanması amacıyla Bitlis merkez, Güroymak ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde G.A, M.T.A, K.T, C.T, D.K, H.T, N.İ, H.O. ve E.S isimli 9 şüpheli yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel içerikli kitap,dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlılıkla devam edecektir."


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