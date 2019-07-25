Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması

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Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarının satır başları;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.

Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var.

Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

Erdoğan Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı takdim etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Malezya Başbakanı kıymetli dostum Muhammed'e ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardır.

Kendisini 25 yıl sonra yeniden Başbakan olarak Türkiye'de konuk etmek bizim için ayrıcalıktır. Bu sene Malezya ile ilişkilerimizin 55. yıl dönümü. Türkiye ve Malezya arasında bekleyen büyük bir ticari yatırım var.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var. Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAKAN ATİLLA AÇIKLAMASI

Uzun bir süredir gerçekten bu yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür kırmıştır. Her tür girişimi yaptık. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız Türkiye'ye dönmüş oldu. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde önce ailenle çocuklarınla dinlen, tatilini yap, sonra seni Ankara'da Külliye'de bekliyorum. Ziyaretimize gel ne yapacağımızın kararını veririz dedik. OBizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz.

RUSYA'YA VİZE

Bugün kaldırıldı. Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Bu uzun zamandır aramızdaki diyaloĞun bir neticeidir. Bugün açıklandığı gibi bu konuda adım atılmıştır.