Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Pençe Harekatı ile koordineli,Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi.Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.