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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 21:14

Son dakika: 'ya hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

PKK'ya bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

ile koordineli,Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 'lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi.Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

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