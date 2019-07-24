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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 18:22

, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

, Başkan 'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. yapılan açıklamaya göre, Muhammed'in Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine arasında gerçekleştireceği resmi ziyaretteki temasları yarın başlayacak.

Başkan Erdoğan davet etmişti! Türkiye'ye geliyor...

, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

yapılan açıklamaya göre, Muhammed'nin 'ın daveti üzerine arasında gerçekleştireceği resmi ziyaretteki temasları yarın başlayacak.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Malezya Başbakanı Muhammed'in Ankara'nın yanı sıra 'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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