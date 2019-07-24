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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:50

Son dakika haberi: 'da ne saldırı: 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre ' da nin bulunduğu caddeye el yapımı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre; 4 kişi yaralandı. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: Yaralılar var

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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