Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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