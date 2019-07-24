Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.