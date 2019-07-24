Hakan Atilla'nın eşi Burçin Atilla kimdir? Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edildi.Atilla, dün Türk Hava Yolları'nın (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ailesi Hakan Atilla'yı karşıladı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın eşi Burçin Atilla, eşinin yargılandığı davada ABD'de 288 gün sonra ilk kez gördüğünde Hakan Atilla'ya sarılmış ve göz yaşlarını tutamamıştı.