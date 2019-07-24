Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İDLİB

İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz.

ABD'Lİ HEYETİN ZİYARETİ

ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraların kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. BU konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı.

BİZİM ARTIK SABRIMIZ KALMADI

Terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor ve ABD'liler de silah veriyor. Süreç uzayınca harekat konusunda hazırlığımız oldu. ABD ekiplerimizi gönderiyoruz o zamana kadar harekat başlatmayın dedi. Görüşme günü CENTCOM komutanının YPG/PKK ile görüşmesi samimi olmadığının göstergesi oldu. Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı.

HAKAN ATİLLA

Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat Temyiz davasından vazgeçmedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halk Bank davası kapanmalı.

"DEVLETLER ARASINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ"

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, uluslararası arenada bazı devletlerin tek taraflı adımlar atmasına karşı olduklarını belirterek, "Devletler arasında barışçıl çözümler istiyoruz. Uluslararası hukukun, insan haklarının ilerlemesi için barışçıl çözümlerin olması, bizim için asli şey." dedi.

"İki devlet olarak ilişkilerimizin güçlendirilmesi konusunda hemfikiriz." diyen Moncada, hayvancılık, tarım, turizm, sağlık ve gübreleme alanlarında Türkiye'nin teknik kapasitesinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Moncada, Türkiye-Nikaragua ilişkilerini daha ileriye taşımak istediklerinin altını çizerek, "Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Çavuşoğlu'nu da Nikaragua'ya davet eden Moncada, ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Moncada, uluslararası arenada bazı devletlerin tek taraflı ve hukuki olmayan kararlar aldıklarına dikkati çekerek, "Bizler devletler arasında barışçıl çözümler istiyoruz. Uluslararası hukukun, insan haklarının ilerlemesi için barışçıl çözümlerin olması, bizim için asli şeydir." diye konuştu.

Ziyareti çerçevesinde görüştükleri konular hususunda somut adımlar atmak için çalışacaklarını aktaran Moncada, özellikle tarım, hayvancılık ve gübre gibi alanlarda Türkiye'nin kendilerine katma değer sağlayabileceğini kaydetti.