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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 17:39

SON DAKİKA: 'de kritik zirve! Türk ve ABD'li yetkililerden 'de için ortak çalışma

SON DAKİKA HABERİ: Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, 'nin kuzeyinde 'nin tesisine yönelik çalışmalar 'de başladı.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, 'nin kuzeyinde ""nin tesisine yönelik çalışmalara Milli Savunma Bakanlığında () başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

SETA Siyaset Bilimleri Direktörü Nebi Miş, A Haber canlı yayınında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Miş, "Küresel aktörlerin Suriye üzerinde bir çözüme nihai yol haritasına anlaşmaya varmasını engellemeye dönük sabotajlar olarak bu saldırları değerlendirmek yorumlamak gerekiyor" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE NEREYE KURULACAK?
Türkiye ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşme ile birlikte güvenli bilgenin kurulmasına yönelik ilk somut adım atıldı. James Jaffrey ile yapılan görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın icra edildiği bildirildi.

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