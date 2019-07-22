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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:10

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

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