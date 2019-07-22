Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar geliyor... TÜM MANŞETLER