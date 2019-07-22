Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
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