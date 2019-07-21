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  • 21.07.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 22:37

ABD'nin James Jeffrey 'de

ABD'nin James Jeffrey'nin 'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Kritik isim Türkiye'de

ABD yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle 'ya gittiği belirtildi.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, 'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve 'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak." ifadesi yer aldı.

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