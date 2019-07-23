Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson Türk mü?
Son dakika haberine göre Theresa May'in istifasının ardından boşalan İngiltere Başbakanlığına Boris Johnson geldi. Boris Johnson bir dönem İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini de yapmıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson'ın soyu Osmanlı İmparatorluğu'na dayanıyor. Boris Johnson'ın babasının Osmanlı'nın son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu olduğu biliniyor. İşte İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson...
23.07.2019 14:35
- Son Güncelleme: 23.07.2019 14:35
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