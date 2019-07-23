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Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson Türk mü?

Son dakika haberine göre Theresa May'in istifasının ardından boşalan İngiltere Başbakanlığına Boris Johnson geldi. Boris Johnson bir dönem İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini de yapmıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson'ın soyu Osmanlı İmparatorluğu'na dayanıyor. Boris Johnson'ın babasının Osmanlı'nın son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu olduğu biliniyor. İşte İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson...

23.07.2019 14:35 - Son Güncelleme: 23.07.2019 14:35
Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson'ın Türk mü?

Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson'ın Türk mü?

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Johnson 92,153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson'ın Türk mü?

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

93 yaşındaki Kraliçe, daha sonra Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve onu hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson'ın Türk mü?

Johnson daha sonra bakanlarını seçmeye başlayacak ve İngiltere'nin nükleer silahlarının şifrelerini öğrenecek.

Son dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu | Boris Johnson'ın Türk mü?

JOHNSON: İNGİLTERE 31 EKİM'DE GEREKİRSE ANLAŞMA OLMADAN AB'DEN AYRILACAK
Boris Johnson İngiltere'nin 31 Ekim'de, gerekirse anlaşma olmadan, Avrupa Birliği'nden çıkmasında kararlı olduğunu söylüyor.

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