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  • 23.07.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 22:51

Üvey amcasının oğlunu tüfekle öldürüp etti

'nun Akkuş ilçesinde Harun Ç. (40), aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen üvey amcasının oğlu Üzeyir K.'yı (50) av tüfeği ile öldürdükten sonra etti.

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Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılelma Mahallesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Harun Ç. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen üvey amcasının oğlu Üzeyir K. ile fındık bahçesinde karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Harun Ç. yanındaki av tüfeği ile ateş ederek Üzeyir K.'yı yaraladı. Kanlar içind kalan Üzeyir K., olay yerinde hayatını kaybederken, Harun Ç.'de aynı tüfekle ederek yaşamına son verdi.

Öte yandan, Üzeyir K'nın babasının 17 yıl önce Harun K'nın babasını öldürdüğü ve aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

Üzeyir K. ve Harun Ç.nin cenazeleri otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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