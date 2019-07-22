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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 01:25

Son dakika: 'Gri' listede aranan terörist teslim oldu

'da, 'nın çalışması sonucu, 1'i gri kategoride arananlar listesinde yer alan 2 terörist, ikna edilerek, teslim oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

'Gri' listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da 'da, 'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer 2 alan teröristin, ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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