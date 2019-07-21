Son dakika haberi... Terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- Ayşe tatile çıkalı 45 yıl oldu!
- Başkan'dan şehit ailelerine taziye telefonu
- Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.