Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.07.2019 08:32
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 08:32

Son dakika: MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamaya göre bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha...
Son dakika haberi... Terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki 'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri