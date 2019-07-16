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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:16

Son dakika: Teröristlere Pençe darbesi! 177 mağara ve sığınak imha edildi

, 'ın kuzeyinde devam eden Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Harekat ile 153 mayın ve imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Teröristlere Pençe darbesi!

Kuzey 'ta yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Pençe ve harekatları başarıyla devam ediyor. 27 Mayıs tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 'lı terörist etkisiz hale getirilirken kullandıkları mağaralar da yok ediliyor.

TERÖR İNLERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

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