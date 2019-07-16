Son dakika: Teröristlere Pençe darbesi! 177 mağara ve sığınak imha edildi

Kuzey Irak'ta yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Pençe ve Pençe-2 harekatları başarıyla devam ediyor. 27 Mayıs tarihinden itibaren Irak kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken kullandıkları mağaralar da yok ediliyor.

TERÖR İNLERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.