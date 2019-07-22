Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.07.2019 01:35
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 01:43

Ödüllü İngiliz 'i çalıp kestiler! larını ise...

'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Çalılık alanda kesilerek etleri çalınan nın adının olduğu öğrenildi.

Ünlü yarış atını katlettiler! İç organlarını ise...

Çerkezköyün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak,ÿ daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi.

Çiftliğinde başka atlar bulunan Akın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı. Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Aka bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, alnındaki beyaz renkten tanıdı.

Atın, parçalanmış ları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış.

Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duyurusunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum dedi.

ÇALINDIKTAN SONRA KESİLEN ÇAĞRIBEY, 2016'DA EMEKLİ EDİLMİŞ
Çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz nın adının olduğu öğrenildi. başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey'in dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriÖdüllü İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp kestiler! İç organlarını ise...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri