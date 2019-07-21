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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 23:40

'da makilik alanda korkutan

'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan a müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


'ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerleyen yangını söndürmek için ekipler bölgeye hareket etti. Havadan müdahale edilemeyen yangın olumsuz hava şartları nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor.

MAKİLİK ALANDA BAŞLADI
Yangın saat 22:30 Nazilli'ye bağlı Kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için Orman Yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.



Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ'da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı. Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor. Şu anda yangın ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

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