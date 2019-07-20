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Yerel seçimlerin ardından teşekkür konuşmaları buluşmaları kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap ediyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler.

AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır!

Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor.

AB Dış İlişkiler Konseyi skandal ve sakat bir kararla Türkiye alerjisini göstermiştir.

Türkiye için Doğu Akdeniz egemenlik konusudur. Egemenlik, bağımsızlıktır.

Doğu Akdeniz'de bulunmak hakkımızdır. Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz, hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Pazarlık yapmayız ve yaptırmayız!