Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.07.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 13:42

Son dakika heri: Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına çok sert tepki

'te konuşan Lideri Bahçeli, "'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler." diyerek sert çıktı.

AHaber CANLI YAYIN

Yerel seçimlerin ardından teşekkür konuşmaları buluşmaları kapsamında Lideri , 'te vatandaşlara hitap ediyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler.

AB'nin 'de ne işi vardır!

Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor.

AB Dış İlişkiler Konseyi skandal ve sakat bir kararla Türkiye alerjisini göstermiştir.

Türkiye için Doğu Akdeniz egemenlik konusudur. Egemenlik, bağımsızlıktır.

Doğu Akdeniz'de bulunmak hakkımızdır. Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz, hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Pazarlık yapmayız ve yaptırmayız!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına çok sert tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri