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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 11:40

Son dakika: 'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, 'nin sorumluları çıktı

kırsalında 10 Temmuz günü düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terör örgütü 'nin sözde sorumlusu 'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan '' kod adlı (39) ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallin (36) olduğu tespit edildi.

O teröristlerin kimlikleri belli oldu

'nin Munzur Vadisi bölgesinde 10 Temmuz günü savaş uçaklarının desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin kimliği belirlendi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin 'lı, 2'sinin ise 'li olduğu ortaya çıktı.

2 TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etkisiz hale getirilen 5 teröristin cenazesi kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede 2 teröristin kimliği belirlendi.

BİRİ "MAVİ" DİĞERİ "GRİ" KATEGORİDE ARANIYORMUŞ
Kimliği belirlenen teröristlerden birinin MLKP'nin sözde sorumlusu 'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 300 bin lira ödülle aranan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çalli'nin olduğu tespit edildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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