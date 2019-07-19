Kuzey Irak ve Bitlis şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri! 19 Temmuz Kuzey Irak ve Bitlis son dakika şehit haberi!. Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 askerimizin şehit olduğu, altı askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde teröre "Pençe" darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

BİTLİS NEREDE?

Tarihî ve kültürel değerleriyle öne çıkan Bitlis, Doğu Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biridir. Siirt, Muş, Batman, Ağrı, Van illeriyle komşu olan Bitlis tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Adeta bir açık hava müzesini andıran kentin geçmişi yedi bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. MÖ 2000 yıllarında Hititlerin hâkimiyeti altına giren şehir sonrasında Asurlar ve Urartuların egemenliğinde uzun yıllar geçirmiştir. Urartuların varlığına son veren İskitler'den sonra kent Medler ve Lidyalılar arasında uzun savaşlara sahne olmuş, Medlerin hâkimiyetine girse de bu durum uzun sürmemiştir. Medlerden Perslere geçen Bitlis topraklarında MÖ 331 yılında Büyük İskender hüküm sürmüştür. Roma ve Bizans imparatorluklarından sonra Selçukluların Anadolu'yu fethetmeye başlamasıyla Bitlis de Türklerin hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ise 1514 yılında Bitlis'i topraklarına katmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kısa bir dönem Çarlık Rusya'nın işgali altına giren Bitlis bu dönemde Anadolu'da işgal edilen kentler arasında özgürlüğüne kavuşan ilk kenttir. 8 Ağustos 1916 yılında Bitlis beş ay süren işgalden kurtulmuştur. Bitlis ismi Makedonya Kralı Büyük İskender'in kente kale yaptırttığı komutanlarından biri olan Bedlis'ten gelmiştir. TÜİK'in 2017 verilerine göre Bitlis'te yaklaşık 341.474 kişi yaşamaktadır. Merkez ilçeyle beraber Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan ve Mutki Bitlis'in ilçeleri arasındadır. Deniz seviyesinden 1.637 metre yüksekte olan Bitlis'in yüz ölçümü 8.294 metrekaredir.