Bandırma'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi Bandırma Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bandırma ilçesinde yoğun şekilde hissedildi.

Saat 16.49'da yerin 11.5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.



19 TEMMUZ KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.07.19 16:49:27 40.4408 28.0593 11.5 -.- 3.4 3.1 BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.07.19 16:12:15 38.4888 43.2632 4.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

2019.07.19 15:56:52 36.9818 27.7792 11.7 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)

2019.07.19 15:56:25 37.7228 34.7103 5.0 -.- 1.7 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)

2019.07.19 15:11:52 38.1473 23.6355 2.7 -.- 4.5 4.3 YUNANISTAN

2019.07.19 14:42:15 38.2040 23.3855 2.1 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN

2019.07.19 14:37:08 40.4305 41.7898 16.6 -.- 2.3 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM)

2019.07.19 14:13:14 38.1943 23.5992 5.3 -.- 5.5 5.3 YUNANISTAN

2019.07.19 13:13:25 37.2187 28.1833 0.0 -.- 2.1 -.- CAYBUKU-(MUGLA)

2019.07.19 12:03:32 36.9622 27.6495 26.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.07.19 11:30:39 39.1245 37.5360 19.7 -.- 1.9 -.- SECENYURDU-KANGAL (SIVAS)

2019.07.19 10:31:42 39.1743 37.3658 8.8 -.- 2.1 -.- DELIGAZILI-KANGAL (SIVAS)

2019.07.19 10:19:34 38.5880 27.9382 11.1 -.- 2.1 -.- KESTELLI-AHMETLI (MANISA)

2019.07.19 10:17:30 38.5928 27.9597 21.1 -.- 1.8 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)

2019.07.19 09:18:53 38.9605 26.2403 10.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.07.19 08:17:41 37.8135 36.5757 5.0 -.- 2.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

2019.07.19 06:19:34 35.0398 32.3418 4.6 -.- 2.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI

2019.07.19 04:33:43 35.9098 31.0952 23.1 -.- 3.8 3.6 AKDENIZ

2019.07.19 03:36:10 39.7678 41.3497 9.6 -.- 2.7 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)

2019.07.19 00:43:41 36.9662 35.9578 8.0 -.- 2.0 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)