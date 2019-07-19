ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Pazartesi günü Ankara'ya geleceği öğrenildi.
Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Ayrıntılar gelecek...
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Pazartesi günü Ankara'ya geleceği öğrenildi.
Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Ayrıntılar gelecek...
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