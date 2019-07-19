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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 16:42

Son dakika haberi: heyeti 'ye geliyor

Son dakika haberine göre 'nin başkanlığındaki heyet pazartesi günü 'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Pazartesi günü 'ya geleceği öğrenildi.

Görüşmede Fırat'ın doğusu, ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

Ayrıntılar gelecek...

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