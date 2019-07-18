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Şehit ile terör kurbanı fotoğraf çektirmiş

Şehit fotoğrafında yürek burkan bir detay ortaya çıktı. ile , 2 yıl arayla şehit oldu... Şehit babası , oğullarının kucağındaki çocuğun hayatını kaybeden Ayaz olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Ben inanıyorum ki yavrum o iki çocuğu cennette kucağına aldı" şeklinde konuştu.

Kaderleri aynı
Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Bilgeç Köyü kırsalında, 'lı hainlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 15 Temmuz'da (8) ve Nupelda Güloğlu (4) adlı kardeşler hayatlarını kaybetti. Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde 18 Nisan 2017'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, Ayaz Güloğlu ile aynı fotoğraf karesinde bir arada oldukları fotoğraf ortaya çıktı. Şehit babası , oğullarının kucağındaki çocuğun hayatını kaybeden Ayaz olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Ben inanıyorum ki yavrum o iki çocuğu cennette kucağına aldı" şeklinde konuştu.

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