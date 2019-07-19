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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 02:12

'ye gönderilmek üzere bürosuna teslim edildi

'deki yaptırımları davasında suçlu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , 'ye gönderilmek üzere ABD bürosuna teslim edildi.

Hakan Atilla ABD göçmen bürosuna teslim edildi

lik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla'nın 'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi 'a transfer edildiği bilgisini paylaştı. ICE'nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla'nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor.

AA muhabirlerinin daha sonra ziyaret ettiği County Prison' daki ICE yetkilisi de Atilla'nın burada tutulduğunu doğruladı ancak Türkiye'ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK
Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek. Edinilen bilgiye göre, 'nın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

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