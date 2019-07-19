Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye'ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi.

AVUKATI DUYURMUŞTU

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınırdışı edileceğini belirtmişti. Birkaç gün sürecek sınırdışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek.

Halil Uzun, New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" dedi.

New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde, jüri üyeleri tarafından "suçlu" bulunmuştu