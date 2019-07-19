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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 16:17

Son dakika haberi: Eski Genel Müdür Yardımcısı tahliye edildi

Son dakika haberine göre 'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet tahliye edildi. Atilla'nın 24 Temmuz çarşamba günü 'ye gelmesi bekleniyor.

Eski Genel Müdür Yardımcısı , 'de cezaevinden tahliye edilerek 'ye iadesi için 'ne teslim edildi.

AVUKATI DUYURMUŞTU
Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'YE GELECEK
Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınırdışı edileceğini belirtmişti. Birkaç gün sürecek sınırdışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek.

Halil Uzun, New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" dedi.

New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde, jüri üyeleri tarafından "suçlu" bulunmuştu

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