Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye'ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi.
AVUKATI DUYURMUŞTU
Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu.
TÜRKİYE'YE GELECEK
Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınırdışı edileceğini belirtmişti. Birkaç gün sürecek sınırdışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek.
Halil Uzun, New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" dedi.
New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde, jüri üyeleri tarafından "suçlu" bulunmuştu
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