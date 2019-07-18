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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 02:29

Son dakika: 'dan 'de terör örgütü 'ya darbe! Etkisiz hale getirildiler...

Son dakika gelişmesine göre, Milli Savunma Bakanlığı: bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki ’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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