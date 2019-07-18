Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.07.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 00:38

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklaması

, “Kim ne karar alırsa alsın, kim ne engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın bu bildiride vurgulandığı üzere , ’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Genel Kurulu'nda konuştu. Oktay, "TBMM'nin önemli ve memnuniyet verici milli bir duruşa şahit olduğunu belirterek, "Bugün çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclisimizde grubu bulunan dört siyasi parti yaptıkları ortak destek açıklamasıyla Büyük Millet Meclisi ne ülkemizin ne de Türkü'nün 'de meşru çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğini güçlü bir şekilde dünya kamuoyuna ilan etmiştir." dedi.

"KİM NE KARAR ALIRSA ALSIN..."
Oktay, "Kim ne karar alırsa alsın, kim ne engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın bu bildiride vurgulandığı üzere Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır. 20 Temmuz Barış ve Demokrasi Bayramı öncesi yayınlanan bu bildiri Kıbrıs Türkü'nün hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağının güçlü bir ifadesidir" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri