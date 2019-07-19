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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 14:44

, , , konut alımı başvuru şartları!

Açık arttırma ile ’de 64 konut, Yunusemre’de 50 konut da satılacak. Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin, 60 ay vade, Manisa’daki konutlar ise yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle satışa sunuluyor. Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı yapıldıktan sonra proje kapsamında stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunuluyor. Açık satışın hangi tarihler arasında yapılacağı, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan ediliyor. Peki TOKİ konutları , Manisa, Balıkesir, ev alımı başvuru şartları! TOKİ açık arttırma ne zaman?

TOKİ'den yeni ev almak isteyenlere büyük fırsat!

19 Temmuz TOKİ İstanbul, Manisa, Balıkesir, Bursa konut alımı başvuru şartları! TOKİ evleri açık arttırma ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. TOKİ tarafından İstanbul'da 117, Manisa'da 50, Balıkesir'de 64 ve Bursa'da 36 konutu açık artırma ile satarak ev sahibi olmak isteyenleri ev sahibi yapacak. İstanbul Ataşehir'de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut, Başakşehir Kayaşehir'de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak. TOKİ'nin kaynak geliştirmek için geliştirdiği projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri de Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içerisindeki iş yerlerinin satışları da bu yöntemle yapılıyor. Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmek.

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