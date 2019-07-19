19 Temmuz TOKİ İstanbul, Manisa, Balıkesir, Bursa konut alımı başvuru şartları! TOKİ evleri açık arttırma ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. TOKİ tarafından İstanbul'da 117, Manisa'da 50, Balıkesir'de 64 ve Bursa'da 36 konutu açık artırma ile satarak ev sahibi olmak isteyenleri ev sahibi yapacak. İstanbul Ataşehir'de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut, Başakşehir Kayaşehir'de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak. TOKİ'nin kaynak geliştirmek için geliştirdiği projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri de Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içerisindeki iş yerlerinin satışları da bu yöntemle yapılıyor. Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmek.