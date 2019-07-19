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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 13:28

Son dakika haberi: 'da operasyonu: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 68 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul'da ByLock operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "" kullananlara yönelik tespit çalışması sürüyor.

Bu kapsamda söz konusu programı kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERİN 28'İ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Operasyonda, şu ana kadar şüphelilerin 28'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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